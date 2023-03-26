İşlemesiyle göz kamaştıran Uluborlu çiçek oyaları, el sanatları severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Uluborlu'da kadınların ustalıkla ördüğü çiçek oyaları, geleneksel el sanatlarına bir örnek teşkil ediyor.

Uluborlu'dan özgün bir hediye: Yöre kadınlarının ördüğü gül oyaları, sevdiklerinize vermek için harika bir seçenek.

Isparta'nın köklü tarihi geçmişi olan Uluborlu ilçesi, el sanatlarıyla da ünlü bir yerleşim yeri. Coğrafi işaretini almış bir el sanatı ise üç boyutlu çiçek oyaları. Özellikle gül, karanfil, menekşe ve erik çiçeği gibi çevrede sıkça bulunan çiçeklerin başına örtüldüğü yemenilerde kullanılan bu oyalar, Uluborlu kadınlarının usta ellerinden çıkıyor.Yöre geziniz sırasında, bu güzel el sanatlarından satın alarak evinize taşıyabilirsiniz. Hem bölge kadınlarının el emeği göz nuru olan bu oyaları kullanabilir, hem de sevdiklerinize güzel bir hediye verebilirsiniz.