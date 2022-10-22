YENİ YAŞAM ALANI ATABEY’DE YÜKSELİYOR

Isparta’nın en köklü inşaat firması olan Metin Çelik İnşaat, yepyeni ve özel bir projeyi hayata geçirmek için düğmeye bastı. Atabey ilçesinde yapılacak olan ‘VİLLA ÇELİK’ Projesi’nin temeli geçtiğimiz günlerde yapılan dualarla atıldı.1986 yılında şahıs firması olarak inşaat sektöründe faaliyete başlayan İnşaat Mühendisi Metin Çelik, geçen onca zamana karşın yaptığı konutlar ve projelerle adından söz ettirmeyi başardı. Günümüz koşullarında da sakin, güvenli ve yenilikleri bünyesinde barındıran bir proje yapma hayali olan Metin Çelik, bu hayalini Atabey ilçesinde gerçekleştirmek için harekete geçti. Dünyayı etkisi altına alan pandemi ile insanların konut ve yaşam alanı tercihlerinde de değişimler olduğunun altını çizen Metin Çelik, kendisinin de ‘HAYALİM’ dediği Villa Çelik ile yeni bir heyecanın içine girdi.