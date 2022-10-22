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Isparta'da gül üreticisinin yüzü gülüyor

Isparta'da gül üreticisinin yüzü gülüyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 21.10.2022 21:20
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Gül üreticisinin yüzü gülüyor
Geçtiğimiz hafta Gülçiçeği kilogram bedelini 22 lira olarak açıklayan ve üreticilere bayram sevinci yaşatan Gülbirlik yönetimi Gülçiçeği paralarını ödemeye başladı. Üreticilere hem paraları ödeniyor hem de Rosense ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim ediliyor.
Kısa adı GÜLBİRLİK olan Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yaklaşan kış öncesi gül paralarını ödeyerek üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

BU YIL GÜLÇİÇEĞİ KİLOGRAM
BEDELİ BEKLENTİLERİN ÇOK
ÜSTÜNDE BELİRLENMİŞTİ…
Gülbirlik Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta açıkladığı ve bu zamana kadarki en yüksek oranda fiyat olarak kabul edilen Gülçiçeği kilogram bedelini 22 lira olarak belirlemişti. Başta üreticiler olmak üzere her kesimden olumlu tepkiler alan ve binlerce gül üreticisine adeta bayram sevinci yaşatan Gülbirlik bugünden itibaren de Gülçiçeği bedellerini nakit olarak ödemeye başladı.

ÖDEMELER KOOPERATİFLER
KANALIYLA 40 ALIM
MERKEZİNDE YAPILIYOR.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, ödemelerin Birliğe bağlı 6 Kooperatif kanalıyla 40 alım merkezinde nakit olarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Ödemelerimizi kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yılların aksine bu yıl ilk kez gül üreticilerine Gülçiçeği alım kampanyasının ortasında ve sonunda olmak üzere belirlenen kilogram fiyatı üzerinden üreticilerin topladıkları gül miktarına göre iki kez ödeme yapmıştık. Kampanya döneminde üreticilerimize kilogram başına 10 lira avans ödemede bulunmuştuk. Şimdi geçen hafta Gülçiçeği fiyatımızı 22 lira olarak tespit ettik ve bu durum karşısında üreticilerimize kilogram başına 12 lira daha ödeme yapmış oluyoruz. Böylece belirlenen taban fiyat üzerinden üreticilerimizin gül paralarının tamamını ödemiş olacağız. Yani toplamda üreticilerimize bu yıl Gülçiçeği kilogram başına 22 lira ödemiş oluyoruz” dedi.

ÜRETİCİLERE AYRICA
ROSENSE
ÜRÜNLERİ DE
HEDİYE EDİLİYOR
Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik,  Birliğe bağlı 6 Kooperatif kanalıyla 40 alım merkezinde gerçekleştirilen gülçiçeği paralarının ödemeleri sırasında her üreticiye Rosense ürünlerinden oluşan hediye paketi dağıttıklarını da ifade ederek, “Böylece üreticilerimize gül ürünlerinden oluşan hediyeler takdim ediyoruz. Çünkü biz bu ürünleri üreticimizin bize verdiği güllerden elde ediyoruz. O nedenle üreticilerimize bu ürünler feda olsun, biz bu uygulamamızı yılda iki kez yapıyoruz. Birincisi genel kurullarda üreticimize aynı şekilde gül ürünlerinden oluşan hediye paketi dağıtıyoruz aynı şekilde benzer uygulamayı gülçiçeği bedellerinin ödenmesi sırasında da tekrarlıyoruz” dedi.

BİZ ÜRETİCİMİZİN İYİ GÜNÜNDE DE KÖTÜ
GÜNÜNDE DE HEP YANLARINDA OLDUK
Bu arada Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, her yıl olduğu gibi bu yıl da gülçiçeği taban fiyatının verilebilecek en yüksek seviyede belirlendiğini ifade ederek, kendilerine güvenen üreticileri mahçup  etmediklerini belirterek, “Biz biliyorsunuz Gülçiçeği bedelini kampanyamız bittikten sonra kazancımıza bakıp ona göre bir fiyat tespit ediyoruz. Bu geçmişte de böyle oldu, bugün de böyle olacak yarın da öyle olacak. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum bu zamana kadar üreticilerimizi bu konuda mağdur etmedik, bunun en güzel örneğini de geçtiğimiz hafta açıkladığımız 22 liralık fiyatla herkese göstermiş olduk. Piyasanın en yüksek rakamını verdik. Çünkü üreticilerimiz sabahın erken saatinde uykularından fedakarlık edip gül bahçelerine geliyorlar, emek veriyorlar, gül bahçelerine masraf yapıyorlar bunları görmemezlikten gelemezdik,  Üreticilerimizin alın terini en yüksek seviyede vermenin çabası içerisinde olduk ve öyle de yaptık.  Üreticilerimize bundan sonra da geçmişte olduğu gibi en iyisini yapmaya gayret edeceğiz, Allah utandırmasın” dedi.

ALLAH GÜLBİRLİK
YÖNETİMİNDEN
RAZI OLSUN…
Öte yandan Gülbirlik Yönetiminin bu yılki gülçiçeği kilogram bedelini 22 lira olarak açıklaması ve ardından da paraları ödenemeye başlamasıyla birlikte bayram sevinci yaşayan gül üreticilerinden Gülbirlik’e teşekkür yağıyor. Gülbirlik Yönetiminin bu yılki belirlediği rakamı çok iyi fiyat olarak değerlendiren üreticiler, “İşin doğrusunu söylemek gerekirse bizim beklentimiz bu rakamın altındaydı, ama Allah razı olsun Gülbirlik Yönetimi beklentilerin üzerinde fiyat tespit ederek bizleri son derece sevindirdi, Allah da onları sevindirsin. Biz her zaman olduğu gibi Gülbirlik Yönetiminden çok memnunuz, bizim haklarımızı sonuna kadar koruyup alın terimizin karşılığını fazlasıyla veriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde görüş belirttiler.
 
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