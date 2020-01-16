Süleyman Demirel Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi işbirliğiyle "Sıfır Atık Zirvesi" düzenledi. Uygulamalı Çevre Eğitimi İşbirliği protokolü kapsamında hazırlanan, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Zirvesi", SDÜ Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin çevreye verdikleri değeri ve atıkların değerlendirilmesinin ne denli önemli olduğunu anlatan "Sıfır Atık Defilesi" büyük beğeni topladı. Geri dönüşüm faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluş temsilcilerine de katılım belgeleri verildikten sonra "Atık" konseptli sergiler gezildi.İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ , zirvenin ilimiz ve ülkemiz için faydalı sonuçlar oluşturmasını temenni ederek "Biz, sıfır atık uygulamaları kapsamında en aktif kurumlar arasındayız. Bu konuda köy okulları dahil tüm okulların odak noktası belirlenmiştir. Sıfır atık konusunda yürütülecek her projeye hazırız. Dileğimiz, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek" dedi.Isparta MEM