Isparta Belediyesi, 23 bin metrekarelik Hayvan Barınağını daha modern bir hale getirerek, 15 bin metrekare ilave ile 38 bin metrekarelik bir alana çıkardı. Belediye, hayvanların bakım, tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırılması çalışmalarını daha iyi yapabilmek amacıyla da Hayvan Hastanesi kuruyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, donanımlı bir Hayvan Hastanesi inşa ettiklerini belirterek, artık bu konuda şehir dışına ihtiyaç kalmayacağını bildirdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından can dostlarımız sokak hayvanlarının bakım ve diğer ihtiyaçları konusunda da önemli çalışmalara imza atıldı. Yapılan çalışmalarla 23 bin metrekare alana sahip olan Hayvan Barınağı, daha modern bir hale getirilirken, alan 15 bin metrekare ilave ile 38 bin metrekareye çıkarıldı. Yeni ilave edilen 15 bin metrekarelik alana 8 adet açık padok ilavesi yapılarak, bin hayvan kapasiteli hale getirilecek. Çalışmalar kapsamında açık padok kafeslerdeki hatılların beton kalıp imalatı ve panel çit imalatları devam ediyor.Şehirde Hayvan Hastanesi olmaması nedeniyle özellikle kaza gibi durumlarda yaralanan hayvanlar çevre illere gönderiliyordu. Isparta Belediyesi, bu konudaki eksikliğin giderilmesi için Hayvan Barınağındaki mevcut 23 bin metrekarelik alan içerisinde 300 metrekarelik alana 2 ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, röntgen odası ve muayene odaları ile diğer ihtiyaçların karşılanabileceği donanımlı bir Hayvan Hastanesi inşa ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaların sürdüğü Hayvan Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ve çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, özellikle kaza durumlarında yaralanan hayvanların tedavilerini ve ameliyatlarını yapamadıklarını, bu nedenle Hayvan Hastanesi kurmaya karar verdiklerini söyledi. Kaza gibi yaralanmalarda hayvanların çevre illere sevk edildiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Hayvan Barınağımızda kısırlaştırma veya ani hastalıklar varsa onları tedavi edebiliyoruz. Kaza ve diğer durumlar için daha kapsamlı hizmet verebilmemiz amacıyla Hayvan Hastanesine ihtiyacımız vardı. Buranın ihalesini yaptık ve bu yıl içerisinde sonuçlanacak duruma getirdik. Şuanda Hayvan Hastanemizin inşaatı devam ediyor. İçerisinde 2 ameliyathane, röntgen, ultrason cihazlarımız ile gerekli olan tüm her şeyimiz var. Ameliyat sonrası takip süreci var, onları da yapabilecek duruma geliyoruz. Isparta dışındaki herhangi bir Hayvan Hastanesine ihtiyacımız olmadan burada hayvanlarımızın tedavilerini yapabileceğiz” şeklinde konuştu.Sokak hayvanlarının gördükleri sevgi ve beslenmelerinin sağlanması durumunda tehlikesiz hale geldiğini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın sokakta yürürken köpek gördüklerinde tedirgin olduklarını biliyoruz. Ama doğanın kanunu bu. Yüce Rabbimiz onların da yaratanıdır. Onlar da bizimle birlikte yaşıyorlar. Onun için nasıl davranmamız gerekiyorsa en iyi şekilde davranarak tedavilerini ve bakımlarını yapıyor, gerekli ilgiyi gösteriyoruz” dedi.Köpeklerde bazı tehlikeli ırkların olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, kanun gereği bu tehlikeli ırkları Hayvan Barınağına aldıklarını ve ömür boyu burada bakılacaklarını söyledi. Sokak köpekleri için de kısırlaştırma süreçlerinin devam ettiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Son bir yıl içerisinde bin 500 köpeği kısırlaştırdık. Kısırlaştırmalar yapıldıkça belli bir yıl sonra popülasyon normale dönecektir. Mühim olan bu hayvanların çok fazla üremelerini önlemek. Bir hayvan 7-8 yavru doğurabiliyor. Bu kadar çok üremenin önüne kısırlaştırmayla geçebiliyoruz. Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Sokaklarda kısırlaştırılmamış köpeklerin olmadığının bilinmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.Sokak hayvanları için şehre uzak bölgelerde beslenme çalışmaları yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, buradaki amaçlarının bu hayvanların şehir merkezine gelmelerini engellemek olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Hayvanlar yemek bulamadıkları için agresif oluyorlar o yüzden sürekli beslenme ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Sokak köpekleri popülasyonunun düşmesi için çevre illerle hep birlikte çalışabilmemiz lazım. Herkes kendi bölgesindeki sokak hayvanlarına sahip çıkarsa onların beslenmesi ve bakımını yaparsa hiçbir sorun olmayacaktır. Kısırlaştırmalarla birlikte hayvanların çoğalma süreci de daralacaktır. Çevremizdeki yönetici ve idarecilerden ricam, lütfen kendi bölgesindeki hayvanları kendi bölgelerinde muhafaza etsinler. Bir köpeğin kısırlaştırılması oldukça maliyetli. Isparta Belediyesi nasılsa bu konuda hassas ve kısırlaştırmaları yapıyor düşüncesinde olmasınlar. Bazen sınırlarımıza gece köpekler bırakılıyor. Sabah bir bakıyoruz kulağında küpe olmayan birçok köpek var” görüşlerinde bulundu.Hayvan Barınağına ilave edilen 15 bin metrekare yeni alan içerisinde padokların genişletildiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, bu çalışma ile köpeklerin yaşam alanlarının artırılacağına dikkat çekti. Hayvan Barınağında, sokak hayvanlarının her türlü bakımlarının yapıldığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, belediyenin en önemli hizmetlerinden bir tanesinin de sokak hayvanlarının beslenmelerinin ve bakımlarının sağlanması olduğunu dile getirdi.