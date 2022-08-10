Isparta Belediyesi, Hastane Caddesinde bulunan Akoluk Caminin çevre düzenlemesini yaparken, Davraz Mahallesi’ndeki Davraz Pazar Cami avlusunda da yeniden düzenleme çalışması başlattı.Isparta Belediyesi, şehirdeki camilerin çevre düzenlemesi ve tuvaletlerini yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Talepler doğrultusunda camilerin avlularındaki taban döşemeleri yenilenirken, çevre düzenlemeleriyle birlikte daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Cami tuvaletleri de yenileniyor ve modern hale getiriliyor. Bugüne kadar şehirdeki birçok camide çevre düzenlemesi ve tuvalet yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar son olarak Hastane Caddesinde bulunan Akoluk Cami ve Davraz Mahallesi’ndeki Davraz Pazar Camide devam etti.Fen İşleri Müdürlüğü’nce ilk olarak Akoluk Camide gerçekleştirilen çalışmalarda cami avlusunda bulunan duvar yıkılarak kaldırıldı. Duvarın kaldırılmasının ardından cami avlusunun taban döşemeleri sökülerek, yerine andazit kaplama yapıldı.Davraz Mahallesindeki Davraz Pazar Cami avlusunda da çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Ekipler, cami avlusundaki kilit taşları sökerek, alanda düzenleme çalışması yaptı. Davraz Pazar Cami etrafı 3 boyutlu renkli taşlarla kaplanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Davraz Pazar Cami çevresi daha estetik bir görünüme kavuşmuş olacak.Davraz Pazar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Aktaş, caminin iç tefrişatında yenileme yaptıklarını ancak çevre düzenlemesinde zorlanmaları dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den destek istediklerini belirtti. Aktaş, “Belediye Başkanımız sayesinde camimizin çevresini güzel bir şekle getireceğiz. Diğer camilerde yapılanları gördük. Oraları çok beğendik, başkanımızın da bu işlere el attığını biliyorduk. Başkanımızdan çok memnunuz” dedi.Davraz Pazar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Yaşar Köse de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çok yardımsever olduğunu belirterek, caminin çevre düzenleme taleplerini geri çevirmediğini ifade etti. Köse, “Başkanımızı seviyoruz. Ben kendisine ‘başkanların babası’ diyorum. Camimizin avlusuna kilit taşı yapılıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.