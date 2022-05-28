Isparta Valimiz Sayın Aydın Baruş Orman Bölge Müdürlüğümüze tanışma ziyaretinde bulunarak personelimizi odalarında ayrı ayrı ziyaret etti.Sayın Valimiz Bölge Müdürümüzü ayrıca makamında da ziyaret ederek Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.Bölge Müdürümüz Rifat Ataş, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Isparta İşletme Müdürü ve DKMP Isparta Şube Müdürünün de katılım sağladığı toplantıda Isparta Valimiz Sayın Aydın Baruş’a Bölge Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek sunum yaptı.