Türkiye Halk Oyunları federasyonu faaliyet programında yer alan Halk Oyunları Gurup finaline kalan ve Isparta’yı temsil edecek olan Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü 28-29 Mayıs 2022 tarihinde boy gösterecek.Denizli İli Tavas İlçesinde gerçekleşecek Bölge finali öncesi dün Isparta’lı İşadamı Vedat YILMAZ halk oyunları ekibini Eğirdir Kebap 49 Günaylar Restaurant’ta ağırlayarak yemek ikramında bulundu. Hemen ardından Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise Halk Oyunları ekibini limanda ağırlayarak önce ışıklı su gösterisi ve elektrikli tekne turu sonra da liman sosyal tesislerinde misafir ederek ikramlarda bulundu. Ardı ardına gelen bu jestler sonrası halk oyunları ekibimiz adeta bu programla doping aldı.Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü Antrenörü Uğur SOYÇİÇEK yaptığı açıklamada; ‘Sene başından beri çok zor zamanlar geçirmemize rağmen kış şartlarının olumsuz etkisine rağmen pes etmeden aynı disiplin ve azimle çalıştık. Umarım Isparta’mıza ve Eğirdir’imize güzel sonuçlarla döneriz. Bu güzel geceyi bizlere yaşayan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ve Isparta’lı işadamımız Vedat YILMAZ’a çok teşekkür ediyoruz.’ Dedi.Isparta’lı İşadamı Vedat YILMAZ ise bu çocukların sevinci benim için dünyalara bedel. İnşallah bölge şampiyonluğunu da kazanırlar, dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise başta işadamı Vedat Yılmaz’a teşekkür ederek çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum, dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)