TÜRKİYE OKUL SPORLARI BADMİNTON GENÇLER

GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI

GRUP MÜSABAKALARINA KATILAN İL ERKEK TAKIMLARI

GRUP MÜSABAKALARINA KATILAN İL ERKEK TAKIMLARI

Türkiye Okul Sporları Genç Kız – Erkekler Badminton Grup Müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda başladı. Grup müsabakalarına grup müsabakalarına 12 ilden, 22 takım toplam 110 sporcu katılıyor.Isparta ulusal spor organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.2019-2020 Eğitim Ve Öğretim Yılı Okul Sporları Badminton Gençler Grup müsabakaları 07 Şubat 2020 Cuma günü Işıkkent Spor Salonunda başladı.3 gün sürecek olan grup müsabakalarına grup müsabakalarına 12 ilden, 22 takım toplam 110 sporcu katılıyor.Badminton grup müsabakaları Pazar günü ödül töreninin ardından sona erecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Badminton müsabakalarına tüm sporseverleri davet etti.*Özel Afyon Doğa Anadolu Lisesi Afyonkarahisar*Aksaray Spor Lisesi Aksaray*Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ankara*Gazipaşa Anadolu Lisesi Antalya*Burdur Güzel Sanatlar Lisesi Burdur*Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bursa*TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Isparta*Özel İstanbul Bilim Anadolu Lisesi İstanbul*Karaman Anadolu Lisesi Karaman*Konya Spor Lisesi Konya*Özel Tarsus Amerikan Koleji Mersin*Adana Erkek Anadolu Lisesi Adana*Çay Şehit Kamil Tuna Anadolu Lisesi Afyonkarahisar*Aksaray Spor Lisesi Aksaray*Gazipaşa Anadolu Lisesi Antalya*Burdur USO Anadolu Lisesi Burdur*Güneykent Anadolu Lisesi Gaziantep*Atabey Anadolu Lisesi Isparta*Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İstanbul*Karaman Anadolu Lisesi Karaman*Konya Spor Lisesi Konya*Toprakkale Şehit İbrahim Etiz Anadolu Lisesi OsmaniyeIsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü