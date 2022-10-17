Sav’a Şelaleli park projesi

BURASI SAV’IN YENİ CAZİBE

MERKEZİ HALİNE GELECEK

Sav Kasabası Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Kasabanın Kilisebaşı olarak adlandırılan bölgede 2 bin m2 lik alanda içerisinde şelalenin de bulunacağı büyük bir park projesine başladıklarını açıkladı. İpekçi, “İçerisinde şelalenin de bulunacağı bu alan Kasabamızın yeni bir cazibe merkezi olacak” dedi.Merkeze bağlı Sav Kasabası modern bir park ve dinlenme alanına kavuşacak.Bu konuda edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Sav Kasabası Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Kasabada Kilisebaşı olarak adlandırılan bölgede 2 bin m2 lik alana büyük bir park projesi başlattıklarını da ifade ederek, “Çalışmalarına başladığımız ve kısa sürede tamamlamayı planladığımız park projesi ile sözkonusu alanda şelale oluşturacağız, lavanta ve gül alanları yer alacak, ayrıca özel yapım demirden oturma grupları bölgede yeralacak. Vatandaşlarımız önümüzdeki yıl bahar aylarından itibaren güzel bir parka daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor” dedi.Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, 2019 yılında göreve geldiklerinde kasaba halkına en iyi hizmeti verme adına söz verdiklerini hatırlatarak, “Bu doğrultuda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kasabamızı biz göreve geldikten sonra modern hizmetlere kavuştu. 3,5 yıl içerisinde çok önemli hizmetlere imza attık, kasaba halkımız da bizleri zaten takdir ediyor. Şimdi de kasabamızı çok güzel bir park ve dinlenme alanına kavuşturmak için kolları sıvadık. 2 bin m2 lik bir alan üzerine yapmayı planladığımız ve çalışmalarına başladığımız proje bu alana şelaleli bir park yapıyoruz. Yürüyüş yolları, oturma alanları, yamaçlık alanlarda oluşturulacak kamelyalar, nostaljik dinlenme alanları, gül ve lavanta alanları ile burası Sav Kasabamızın güzel bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.İpekçi, 2023 yılına ilişkin çok değişik yatırımları olduğunu ifade ederek bunları da zamanla kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğini kaydetti.