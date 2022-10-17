‘ISPARTA’NIN KUTUP YILDIZIYIZ’

Isparta Barosu Başkanı Avukat Ünsan Çankaya, toplumun her kesiminin sorunlarına çözüm ve öneri adına görev yaptıklarını söyleyerek, meslektaşlarının ve Isparta halkının hukuk adına buluşma noktası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Kendilerini “KUTUP YILDIZI”na benzeten Çankaya, Ekim ayında yapılacak Baro Seçimi öncesinde görev yaptığı süreyi değerlendirdi, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırken, “Isparta Barosu, ülke genelinde çok başarılı bir ivme kazandı. Bunda tüm meslektaşlarımın ve bize güvenen halkımızın emeği var” dedi.