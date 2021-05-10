Pınargözü Mağarası

Yenişarbademli ilçesine 8 km uzaklıkta, Çaydere ormanlarının içinde bulunan bir mağaradır. İçerisinden debisi 7 lt/sn olan büyük bir kaynak çıkmaktadır. Ayrıca, mağaranın içerisinde bir çok sifon ve büyük çağlayan vardır. Bu mağaranın, 1995 yılına kadar yapılan uzun süreli araştırmalarla 16 km.lik bölümü ölçülmüş, ancak sonuna kadar henüz ulaşılamamıştır. Belirlenen son nokta girişten +660 m. yukarıdadır. Mağaranın içinde değişik büyüklükte gölcükler, şelaleler, damlataş havuzları ve her türden damlataş birikimleri geniş yer kaplamaktadırlar. Pınargözü mağarası, uzunluğu itibariyle Türkiye'nin en büyük mağarasıdır. Turizm açısından Avrupa'nın en uzun mağarası olarak da kabul edilmektedir.