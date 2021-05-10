Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM'ın Anneler Günü Mesajı:

Annelerimiz; bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan, sabrın, fedakârlığın, hoşgörünün ve sevginin kaynağıdırlar ve dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer yoktur. Hayattaki en değerli varlıklarımız olan annelerimizi yalnız anneler gününde değil, hayat boyunca sevgi ile kucaklamamız gerekir.

Varlıklarıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren karşılıksız sevmenin en güzel ifadesi annelerimiz, en değerli varlığımız ve baş tacımızdır.Yaşanabilecek en yüce duygunun sahibi olan annelerimizin yetiştirdiği sağduyulu nesiller; gelişen, barış ve huzurla yaşanacak yarınlarımızın da mimarı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere fedakârlık ve sabır timsali, karşılıksız sevginin sembolü olan tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutlar saygılar sunarım.

Göksu BAYRAM

Atabey Kaymakamı