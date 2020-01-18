Yıkanıp kefenlendikten sonra cenazenin yüzünü açıp bakmak caiz midir?

Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra yüzünün açılarak yakınlarının ve dostlarının ona son kez bakmaları veya öpmeleri caizdir. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s) Osman b. Maz’ûn (r.a) ve oğlu İbrahim vefat ettiğinde böyle yaptığı bilinmektedir. (Ebû Dâvûd, Cenaiz, 40) Aynı şekilde Hz Peygamber “vefat ettiğinde Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) de onun yüzünden örtüyü kaldırdığı, sonra da üzerine kapanıp, iki kaşının arasını hürmetle öptüğü ve ağlamaya başladığı hadis kaynaklarında nakledilmektedir. Kadın cenazenin yüzüne mahremi olan erkeklerle, kadınların bakmaları caiz ise de mahremi olmayan erkeklerin herhangi bir zaruret bulunmadıkça bakmaları mekruh görülmüştür. Erkek cenazenin yüzüne kadınların bakmasında bir sakınca yoktur. (Kasam, Bedir, 1, 304-305; Şirbînî, Muğni’l muhtac, 1, 531 532)



Ayet-i Kerime ve Meali

“Bu (mescitte) gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever." (Tevbe, 9/108)



Hadis-i Şerif ve Manası

İbn Abbas'tan (r.a) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur. “Beyaz renk elbise giyiniz. Çünkü beyaz daha temiz ve daha hoş görünümlüdür. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız.” (Nesâî, Cenâiz 38, Zinet 97)



Dua

“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin." (A'râf, 7/151)