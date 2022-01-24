*ARALARINDA MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ OLAN OYUNCU VE FENOMENLER EĞİRDİR'E GELDİ.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı tarafından Malezyalı televizyon oyuncuları, sunucu ve moda tasarımcılarına yönelik düzenlenen gezinin duraklarından biri de Isparta ve Eğirdir oldu.İlk gün Davraz Kayak Merkezi’nde kayak yapmayı öğrenen misafirler, Davraz Dağı’nda telesiyej ile tur yapıp video fotoğraf çekip takipçileriyle paylaştı. Akşam yemeği ise Isparta’ya özgü yöresel yemeklerin sunulduğu restoranda yenildi.İkinci gün lokum üretim atölyesi, Prof. Dr. Turan Yazgan Halı, Kilim ve Etnografya Müzesi ve Eğirdir İlçesi ziyaret edildi. Ziyaretçiler Isparta’nın tarihi, kültürel ve turistik noktalarını gezdi ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundular.Malezya'lı ünlüler programlarının ikinci gününde Eğirdir İlçesine geldiler. Yeşilada'da yemek yiyen ve adanın güzelliklerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü fenomenler daha sonra Ayastefanos Kilisesini gezdiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök misafirlerle yakından ilgilenerek yenilenen limanda göl kuşlarına yiyecek attılar. Daha sonra Citta Slow marketlerde bulunan elma ve elma ürünlerini tanıtan Başkan Veli Gök misafirlere hediyeler vererek onların gönüllerine girdi. Belediye Başkanı Veli Gök'le ayrı ayrı fotoğraflar çekinen ünlü fenomenler bu fotoğrafları milyonlara takipçileriyle paylaştılar.Daha sonra Eğirdir Dündarbey Medresesini gezen Malezya heyeti Eğirdir'den mutlu bir şekilde ayrıldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök misafirlere yaptığı açıklamada; 'Isparta Valiliğimiz ve Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz öncülüğünde Malezya heyetini Eğirdir'de ağırlamaktan müthiş mutluluk duyuyoruz. Biz Eğirdir Belediyesi olarak özellikle uluslararası bu tür iletişimleri çok önemsiyoruz. Bu tür ziyaretler ve işbirlikleri toplumların bir birlerini tanımalarına imkan sağlıyor ve bundan sonraki iletişimlerini geliştirip belki de yarın Eğirdir'den Isparta'dan bir heyet Malezya'da sizlerin misafiri olacaklar. Biz bu programlarda, organizasyonlarda bunlarında alt yapısını hazırlamış oluruz ki gelecek nesillerimiz de bir birlerini tanısınlar bir birlerini ziyaret etsinler, gelsinler gitsinler. Bu organizasyonlarda özellikle ilin yada ilçenin tarihi, turizmi, sağlığı, tarımı ve tüm güzelliklerini bir birlerimizle paylaşma imkanı sağlıyor. Biz isteriz ki bizim çocuklarımızda bir birlerini tanısınlar. Bu tür programlar mutlaka uluslar arası barış ve huzura da katkılar sağlayacaktır. Biz bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Malezya'lı dostlarımıza teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyor ve tekrar Eğirdir'e bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)