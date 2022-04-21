Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale Gözübenli ve personelleri ile bugün ilçemizde ikamet eden şehit ailemizi ziyaret etti.2021 yılı Haziran ayında vatani görevini yapmakta iken Bitlis İlinin Tatvan İlçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada kahramanca Şehit düşen Jandarma Komanda Teğmen Baki Koçak'in eşi Rabia Burçin Koçak ikamet adresinde ziyaret edildi.İlçemize Şubat ayında tayin ile gelen Şehidimizin kıymetli eşi Rabia Burçin Koçak ilçemizde Matematik Öğretmeni olarak görevini ifa etmektedir.Aziz Şehidimizin Yazla Mahallesinde ikamet eden eşinin evine Türk Bayrağı asıldı. Tüm Şehitlerimizin ailelerinin bizlere emanet olduğu belirten Kaymakam Çelik, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna şehit olmuş, gazi olmuş tüm askerlerimiz ve aileleri bizim onurumuzdur. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.