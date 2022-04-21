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Haber: Isparta'da gazetecilerin kaleminden Meydan AVM Yorumu

Haber: Isparta'da gazetecilerin kaleminden Meydan AVM Yorumu
TÜRKİYE 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Gazeteci Hakan Yaman Meydan AVM'yi yorumladı
SABRIN SONU SELAMET  
25 YIL BU ANI BEKLEDİK
Isparta Ticaret Kültür Merkezi olarak bildiğimiz sonradan adının Meydan Alışveriş merkezi olarak değiştirilen, çok eskilerin Çarşamba pazarı olarak hafızalarına kazıdığı Isparta’nın kalbi olan büyük alışveriş merkezi 23 Nisan Cumartesi günü açılıyor.
Bugün yaşı 25 olanların o eski Çarşamba pazarını hatırlamadığı, temelinin atıldığı günü bilmediği gazete manşetlerine yıllarca YILAN HİKAYESİ gibi başlıkların atıldığı en çokta siyasetçilerin seçim malzemesi olarak kullandığı Meydan AVM artık Isparta’nın gündeminden olumsuz anlamda düşüyor. Bundan sonra Meydan AVM’nin güzelliklerinden Isparta’ya kattığı değerlerden, insanların alternatif bir alışveriş merkezinde mutlu ve heyecanlı anlar yaşadıklarına tanık olacağız.
Çok eskilere gitmeyeceğim ama 25 yıl öncesini de hatırlamakta fayda var. O zamanlar açık AVM olarak şehre hizmet veren Çarşamba pazarındaki o nostalji keşke yaşasaydı diyenleri duyar gibiyim. Ne ararsan vardı, insanların buluşma noktasıydı, sohbetler orada yapılır, mübarek ramazan ayının keyfi orada çıkardı. İşte o nostalji yerini daha modern bir alışveriş merkezine dönüştürülmek amacı ile dönemin belediye başkanı Mehmet Aybatılı’nın hazırladığı proje tamamlanamadan, müteahhitleri değişerek ve 6 dönem belediye başkanın görev yaptığı ama dördüncü Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim döneminde söz verip de bugün gururla söylediği 25 yıllık hasret bitti.
Evet, 25 yıllık hasret sona erdi ve eski adı ile ITKM, yeni adı ile Meydan AVM yarın açılıyor. 23 Nisan ulusal ve çocuk bayramında çifte bayram yapacağımız, özel bir günde kapılarını Isparta halkına açacak olan yeni cazibe merkezimiz Meydan AVM’nin açılışı öncesinde başkan Şükrü Başdeğirmen’in medya mensupları ile buluşmasında yaptığı konuşmadan bazı satır başlarını da almak istiyorum. Ne diyor Başkan Başdeğirmen...
                Keşke çok önceden bitseydi ama keşkelerin bir anlamı kalmadı
                Tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum, hepsinin de emeği vardır
                Çok güzel, kapsamlı bir proje gördüğünüzde hepiniz çok beğeneceksiniz
                Antalya, Burdur, Afyon, Isparta ve ilçelerinden gelecek misafirleri ağırlayacak artık burası
                Diğer AVM’lere rakip olmayacağız. Burası öğrenci kenti alternatifler olmalıydı!...
                25 yıldır gündemden düşmeyen burası için gazetecilerin attığı başlıklardan bir dosya oluşur
                Önce camiyi, sonra Kültür merkezini, şimdide AVM’yi açıyoruz, çok mutluyuz.
                Biz göreve geldiğimizde İnşaatın % 55 tamamlanmıştı,2 bin kamyon hafriyat aldık...
Belediye Başkanının konuşmasında öne çıkan satır başları bunlardı. Ama en çok dikkatimi çeken Sayın Başkanın basın toplantısı boyunca yüzündeki tebessüm ve mutluluk her halinden belliydi. Çünkü vermiş olduğu sözü yerine getirmenin ötesinde 25 yıldır  gündemden düşmeyen ve siyasi malzeme yapılan bana göre Isparta’nın en büyük ayıbı olan bir konuyu çözmenin, mutlu sona ulaşmanın gururu ve onuru başkanın yüzünden okunuyordu...
Bu arada AVM’nin tamamlanmasında ve bu noktaya gelmesinde emeği geçen Milletvekillerine, parti teşkilatlarına, Belediye Meclis üyelerine, yüklenici firmalara, özellikle TMSF yetkililerine ve çalışanlara ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor
25 yıllık bir hikayenin kitabı yazılsa inanın yazılır. Bugüne kadar kim ne dedi, neler yaşandı, projeler nasıl değişti, halkın yorumları ve bun benzer daha neler neler.
Ama beni en çok etkileyen ve çok büyük bir mana yükleyen bir olayla yazımı tamamlamak istiyorum.
Dünya evine giren bir çiftin gelin arabasının arkasında yazan. “Aşkımız İTKM gibi hiç bitmesin” sözü çok manidardı. İTKM bitti ama o evlenen arkadaşların aşkı ve evlilikleri hiç bitmesin.
Bundan sonra gelin arabalarına olmasa da sünnet arabalarına yazılacak bir söz var. “Oldu da bitti Maşallah”... saygılarımla....
 
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