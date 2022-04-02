İlçemizde Kaymakamımız Ali ARGAMA, daire amirleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımları ile Süleyman Demirel İlk-Ortaokulunda deprem tatbikatı gerçekleştirilmiştir.Verilen siren ile Çök-Kapan-Tutun hareketini gerçekleştirerek siren sonrası belli kural ve düzen içerisinde 47 saniye gibi bir sürede tüm okul başarı ile tahliye edildi.Deprem Tatbikatı sonrası daire amirlerine ve öğrencilerimize afetler ve afetlere karşı hazırlıklı olunması konusunda kısa bir bilgilendirme yapılarak program sona erdi.Isparta Gönen Kaymakamlığı