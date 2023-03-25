Isparta Belediyesi, yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Belediye, Senirce Ovası'nın tepelerinde 7,2 MW'lık daha güneş enerjisi sistemi (GES) kurulumu için gerçekleştirilen ihaleyi tamamladı ve bölgedeki AB projesi kapsamındaki 1,2 MW'lık GES yatırımının kurulumu da sürüyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde gerçekleştirilen GES yatırımları kapsamında Senirce Ovaları'ndaki 500.000 metrekarelik alan yenilenebilir enerji yatırımları için tahsis edilmişti. Bu bölgede 100.000 metrekarelik alanda 5,6 MW'lık GES kurulmuş ve elektrik üretimine başlanmıştı. Ayrıca ISBAŞ çatısına da 1 MW'lık GES kurulumu yapılmıştı.Senirce Tepesi'nde ise 1,2 MW'lık GES kurulumu çalışmaları kapsamında trafoların yerleştirilmesi ve güneş enerjisi panellerinin direk montajları devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra, Senirce Ovası'nın tepelerine 90.000 metrekarelik alanda 7,2 MW'lık GES kurulumu için de bir süre önce ihale yapılmıştı. 129.290.000 TL+KDV bedelle tamamlanan ihalede yüklenici firmaya önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılacak ve belediyenin GES yatırımı toplam 15 MW'ye ulaşacak.Isparta Belediyesi'nin yenilenebilir enerji yatırımları, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji üretimine katkı sağlayacak.