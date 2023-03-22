Diyetisyen Ceren Karahan, süt tüketiminin insan vücudu için önemli bir besin kaynağı olduğunu ancak bazı insanlarda gaz, karın ağrısı ve şişkinlik gibi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Bu nedenle laktozsuz sütün, mide ve bağırsak problemleri yaşayan bireyler için uygun olduğunu ifade etti.Laktoz intoleransının bağırsaklarda laktozun parçalanmasını sağlayan laktaz enziminin eksikliği sonucu ortaya çıktığını açıklayan Karahan, laktozsuz sütün üretim sürecinde laktozun laktaz enzimleri ile parçalandığını ve besin değeri bakımından diğer sütlerle aynı olduğunu belirtti.Karahan, laktozsuz sütün tatlılığının normal süte kıyasla daha fazla olduğunu ancak içerisinde şeker ilavesi veya katkı maddesi bulunmadığını söyledi. Laktozsuz süt tüketiminin sindirim sistemi için rahatlatıcı etkisi olduğunu ve kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi problemlerin önüne geçebildiğini vurguladı.