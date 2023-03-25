Ramazan ayının ilk cuma gününde Isparta Belediyesi, İstanbul'da bulunan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii ve Cennet Camii'ni gül suyu ile yıkadı. İstanbul Üsküdar'da bulunan ve 63 bin kişi kapasiteli olan Çamlıca Camii'nin içini ve cami külliye alanını gülsuyu ile yıkayan ekip, aynı şekilde Cennet Camii'nde de gül suyu ile yıkama gerçekleştirdi. Vatandaşlar, camilerin güzel kokusundan ve Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür ettiler. Teravih Namazının ardından da camilerde gül lokumu dağıtımı gerçekleştirilecek.