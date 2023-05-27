ISPARTA SON DAKİKA: Yeni Beton Mikseriyle Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisinde Üretim Artırıldı

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisleri, yeni bir beton mikserine sahip oldu. Bu yeni mikser sayesinde saatte yarım metreküp olan beton üretimi 2,5 metreküpe çıkartılarak üretim kapasitesi 5 kat artırıldı. Böylece tesislerdeki kilit parke, bordür ve begonit taş üretimi de çift vardiyada 3 katına çıkarılmış oldu.İhtiyaç duyulan yeni beton santrali fabrikaya ulaştı ve montaj çalışmaları tamamlandı. 15 Haziran itibariyle beton üretimi 5 kat artırılarak çift vardiyada üretim kapasitesi 3 katına çıkarıldı.Fen İşleri Müdürü Erol Çimen, Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde daha önce bir adet kilit ve parke taşı basma makinesi bulunduğunu ve ardından fabrikada yenileme ve kapasite artışı yapıldığını belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte begonit taşı üretimine de başlandığını ifade eden Çimen, yeni beton mikseriyle birlikte üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını söyledi.Bu gelişmeyle birlikte fabrikanın üretim kapasitesinin büyük ölçüde arttığı ve çeşitli ebatlarda kilit parke, bordür ve begonit taşı üretimi yapılabileceği aktarıldı.Isparta Son Dakika