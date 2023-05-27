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Küçüklerin Hayalleri Gerçek Oldu: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Bilim Şenliği Düzenlendi

Küçüklerin Hayalleri Gerçek Oldu: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Bilim Şenliği Düzenlendi
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Küçüklerin Hayalleri Gerçek Oldu: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Bilim Şenliği Düzenlendi
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Bilim Haftası kutlamaları kapsamında heyecan dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Bilim Şenliği" adı verilen etkinlik, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmenliği Bölümü akademik personellerinden Doç. Dr. Levent ZORLUOĞLU ve Doç. Dr. Burcu DURMAZ rehberliğinde 2. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Bu etkinlik, ilkokul öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak ve toplumsal katkıyı artırmak amacıyla işbirliği yapılarak düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 6 hafta boyunca devam eden çalışmaların ardından, 24-25 Mayıs 2023 tarihlerinde "Bilim Şenliği" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şenliğe, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyan öğretmen adayları ve öğretim üyeleri aktif olarak katılım sağladı.
Şenlik sonunda Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ali SOLMAZ tarafından öğretmen adaylarına Teşekkür Belgesi takdim edildi. Müdür Ali SOLMAZ, bu çalışma ile öğrencilerin bilimsel ilgilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, öğretmenlerin desteğiyle küçük sınıflardaki öğrencileri de kapsayan bir Bilim Şenliği düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.
Doç. Dr. Levent ZORLUOĞLU ise çocukların mutluluğunun öğretmenlerin mutluluğu olduğunu vurgulayarak, bilgili ve mutlu bir gelecek için çaba gösterdiklerini söyledi. Aynı zamanda geleceği şekillendirecek çocukların mutlu olmasıyla bir öğretmenin mutlu olacağını dile getirdi. Bilim Şenliği'nin, toplumsal katkı ve geleceğe umutla bakma açısından önemli olduğunu belirten ZORLUOĞLU, şenliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Isparta Haber
 
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Küçükler Hayal Etti, Bilim Şenliğiyle Hayaller Gerçek Oldu
Isparta'nın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Bilim Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği "Bilim Şenliği" ile öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Doç. Dr. Levent ZORLUOĞLU ve Doç. Dr. Burcu DURMAZ liderliğindeki Süleyman Demirel Üniversitesi öğretmen adayları, 2. sınıf öğrencilerine mentörlük yaparak bu heyecanlı etkinliğe katkıda bulundu.
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda yaklaşık 6 hafta süren çalışmaların ardından 24-25 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen "Bilim Şenliği"ne okul öğrencileri, öğretmenleri ve üniversite öğretim üyeleri aktif olarak katıldı. Etkinlik sonunda, okul müdürü Ali SOLMAZ tarafından öğretmen adaylarına Teşekkür Belgesi takdim edildi.
Ali SOLMAZ, okulun Fen Bilimleri derslerinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin deneysel faaliyetlere olan ilgisini fark ettiklerini belirtti. Öğrencilerin bu ilgilerini geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Küçük sınıflardaki öğrencileri de kapsayan bir Bilim Şenliği düzenleme kararı aldıklarını ifade eden SOLMAZ, bu çalışma sayesinde öğrencilerin akademik ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Doç. Dr. Levent ZORLUOĞLU ise çocukların mutluluğunun öğretmenlerin mutluluğu olduğunu belirterek, ülkede bilgili ve mutlu yarınlar için çabaladıklarını ifade etti. Bilim Şenliği'nin, toplumsal katkı ve geleceğe umut bağlamak açısından önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan ZORLUOĞLU, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Kaynak: Isparta Haber
 
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