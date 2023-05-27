Eğirdir'de 'Yaşlı Dostu Yaşam Günü'nde Huzurevi Sakinleri ve Gençler Buluştu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen 'Yaşlı Dostu Yaşam Günü' etkinlikleri, renkli anlara sahne oldu. Eğirdir Belediyesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu öğrencileri, peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği eğitim ve uygulama işlemleri kapsamında bir araya gelerek, huzurevi sakinleriyle birlikte çiçek dikme etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Huzurevi Müdürü Kadriye Kocaoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Gök ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu. Yaşlı bireylerin yeteneklerini sergileyebilmeleri ve özgüvenlerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, günlük hayat ihtiyaçlarını karşılamak için fiziksel ve ruhsal güçlerini kullanabileceklerini göstermek hedeflendi. Katılımcılar keyifli vakit geçirirken motivasyonları artırıldı ve paylaşım ortamı sağlandı.

Etkinlik sonrasında, yaşlı bireyler Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Huzurevi Müdürü Kadriye Kocaoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Gök ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade ettiler.

Eğirdir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Pınar Kesiktaş, etkinliğin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Yaşlıların daha iyi vakit geçirmelerini, gençlerle iletişimlerini sağlamalarını ve bir aktivitenin gerçekleştirilmesini amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca, Park Bahçeler birimi tarafından yetiştirilen çiçeklerin gençlerin eşliğinde saksılara dikildiğini ve reçel kavanozlarından saksılar yapıldığını da ekledi. Kesiktaş, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eski ses ve söz sanatçısı Ahmet Üstüntaş da Eğirdir Huzurevi sakini olarak etkinlikte yer aldı ve protokol üyelerine parçalar seslendirerek günün renklenmesine katkı sağladı.



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