İçerik kalitenizi artırın: Google News, özgün ve kaliteli içeriklere öncelik verir. Bu nedenle, sitenizdeki içeriklerin doğru ve güncel bilgiler içermesi, okuyuculara faydalı olması ve dilbilgisi hatalarından arındırılmış olması önemlidir. Ayrıca, sitenizdeki içeriklerin başlık ve özet kısımlarının da özgün ve ilgi çekici olması gerekiyor. Site hızınızı iyileştirin: Google News, hızlı yükleme süresine sahip sitelere öncelik verir. Bu nedenle, sitenizin hızını artırmak için optimize edilmiş resimler kullanmanız, gereksiz eklentileri kaldırmanız ve sayfa boyutlarınızı küçültmeniz önerilir. Doğru yapılandırılmış veri kullanın: Google News, sitelerin doğru yapılandırılmış veri kullanımına da öncelik verir. Bu nedenle, sitenizdeki haberlerin özel işaretleme teknolojisi olan schema.org kullanılarak yapılandırılmış olması önemlidir. Sitenizin uygun kategoride yer aldığından emin olun: Google News'e başvurmadan önce, sitenizdeki içeriklerin uygun kategoride yer aldığından emin olun. Haberlerinizi doğru kategorilere ayırmak, okuyucuların ilgisini çekmek için önemlidir. Google News için başvurun: Google News'e katılmak için öncelikle başvurmanız gerekiyor. Başvuru işlemi için Google News Publisher Center aracını kullanabilirsiniz. Başvurunuzun kabul edilmesi için yukarıda belirtilen adımları takip ettiğinizden emin olun.

Google Search Console'a kaydolun ve sitenizi doğrulayın: Google Search Console, sitenizi Google arama sonuçlarına eklemenin ve indekslenmesinin yanı sıra, site performansını izlemenize ve geliştirmenize yardımcı olacak ücretsiz bir araçtır. Site haritanızı Google'a gönderin: Site haritanız, Google botlarının sitenizi daha iyi anlamasına ve indekslemesine yardımcı olan bir dosyadır. Google Search Console'da site haritanızı oluşturabilir ve Google'a gönderebilirsiniz. Kaliteli ve ilgi çekici içerikler oluşturun: Google News'e kabul edilmek için, düzenli olarak güncellenen kaliteli ve özgün içeriklere sahip olmanız gerekiyor. Sitenizin teknik altyapısını optimize edin: Site hızı, mobil uyumluluk, güvenlik ve diğer teknik faktörler, sitenizin Google News'e kabul edilmesi için önemlidir. Bu nedenle, sitenizi teknik olarak optimize etmeniz önemlidir. Google News Publisher Center'a kaydolun: Google News Publisher Center, sitenizi Google News'e eklemenin ve gerekli bilgileri sağlamanın bir yoludur. Ancak, öncelikle Google News'e kabul edilmelisiniz.

Google News'e giriş yapmak için öncelikle aşağıdaki adımları takip etmenizi öneririm:Unutmayın, Google News'e kabul edilmeniz garantili değildir. Ancak yukarıdaki adımları takip ederek, sitenizin kalitesini artırabilir ve Google News'e kabul edilme şansınızı yükseltebilirsiniz.Umarım bu öneriler yardımcı olur. Ancak yine de sitenizi Google News'e eklemek için en iyi adım, Google News Publisher Center'da yayınlanan kuralları ve gereksinimleri dikkatlice incelemektir.