GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta Belediye Başkanı esnaf ziyaretinde bulundu

Isparta Belediye Başkanı esnaf ziyaretinde bulundu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
07-05-2021-baskan-esnaf-ziyaret-407-05-2021-baskan-esnaf-ziyaret-307-05-2021-baskan-esnaf-ziyaret-107-05-2021-baskan-esnaf-ziyaret-2
“Makamında oturan değil, sahalarda gördüğümüz bir başkansınız”
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretinde bulundu, hayırlı işler dileklerini iletti ve korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların maske, mesafe ve hijyene azami gayret göstermelerini istedi.  
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı’yı ziyaret etti ve mahallenin sorunları, istekleri noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, muhtarlarla devamlı iç içe ve istişare içerisinde olduklarını, mahallelerin problemlerinin tespit edildiğini ve bunlara yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başdeğirmen, “İlgili birimlerimiz her türlü sorunu gidermek adına çalışıyor” derken, kendisinin de gece-gündüz bizzat sorunların tespiti için incelemelerde bulunduğunu aktardı. Isparta’nın diğer illere örnek olduğunu ve çok daha ileride olduğunu belirten Başdeğirmen, “Yapılan çalışmalar kapsamında Isparta’mız birçok şehre örnek olacak şekilde. Bu noktada bende çok memnunum, muhtarlarımıza mahallelerimize ve bizlere verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
Belediye Başkanı Başdeğirmen’i mahallelerinde ağırlamaktan dolayı esnaf ve vatandaşlar adına duydukları memnuniyetini dile getiren Muhtar Adem Şamlı da, “Makamında oturan değil, sahalarda gördüğümüz bir başkansınız. 7/24 her an ulaşabildiğimiz bir başkanımız var. Bu noktada çok şanslıyız” ifadelerinde bulundu.
Başkan Başdeğirmen, ardından mahalle esnafını ziyaret etti, yarın kurulacak olan Yedişehitler Cuma Pazarı öncesinde pazar alanında incelemeler gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Zor günler geçiyoruz. İnşallah bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulup, normale döneceğiz” derken, esnaf ve vatandaşların da Kadir Gecesini kutlarken, istek ve önerilerini aldı.
Esnaf ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Başkan Başdeğirmen’in her zaman kendileriyle birlikte olduğunu ve yine bu zor günlerinde de yanlarında olmaya devam ettiğini söyledi. 


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Pazar Yeri Kurulacak Yerler Yeni Liste
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kadir Gecesi Mesaj
Isparta'da kumara geçit yok! Emniyetten operasyon
Isparta Belediye Başkanı Kadir Gecesi MesajıISPARTA BELEDİYE BAŞKANI KADİR GECESİ MESAJI
Isparta’da 73 vatandaşın veresiye defteri kapatıldı
ISPARTA HIFZISSIHHA KARARLARI
Isparta’nın ‘gerçek ve doğal gül ürünleri’ yükselen değer Eylül Minel ‘e-ticaret’te
6 yıl erken emekli olmak için 4 yol! İşte şartlar...
ISPARTA'DA YÖRÜKLERİN GÖÇÜ BAŞLADI -YÖRÜKLERİN YAŞAMI
ISPARTA 32 SPOR MÜZESİ AÇILDI
Isparta'da ​pazar yerlerinde ne gibi tedbirler alınacak?
ISPARTA'DA EMNİYETTEN BÜYÜK OPERASYON
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da “Trafik Haftası” kutlandı
Isparta’da gül hasadı sezonu yaklaşıyor
Cinayet, yaralama suçundan aranan şahıslar Isparta'da yakalandı
ISPARTA'DA BU TARİHLERDE PAZAR YERLERİ KURULACAK
Aranan 149 şahıs Isparta'da yakalandı
Market ve AVM'lerde bu kategorideki ürünlerin satışına yasak geldi
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olayı
Isparta'da tam kapanma döneminde yeni kararlar
Aranan 47 şahıs Isparta'da yakalandı
Uzmanlar tehlikeye dikkat çekti: Şifrelerinizi güncelleyin!
Emekli ve memur için yeni zam...
Tam kapanma döneminde bunlara dikkat!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber “Çalışma İzinleri Görev Belgelerine" ilişkin genelge yayımlandıSon dakika haber “Çalışma İzinleri Görev Belgelerine" ilişkin genelge yayımlandı02 Mayıs 2021
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 02.05.2021ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 02.05.202102 Mayıs 2021
'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi02 Mayıs 2021
ISPARTA'DA BU TARİHLERDE PAZAR YERLERİ KURULACAKISPARTA'DA BU TARİHLERDE PAZAR YERLERİ KURULACAK05 Mayıs 2021
Üreme döneminde Isparta'da balık katliamıÜreme döneminde Isparta'da balık katliamı03 Mayıs 2021
Isparta'da tam kapanma video haberIsparta'da tam kapanma video haber01 Mayıs 2021
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?02 Mayıs 2021
Emekli ve memur için yeni zam...Emekli ve memur için yeni zam...03 Mayıs 2021
Isparta'da tam kapanma döneminde yeni kararlarIsparta'da tam kapanma döneminde yeni kararlar04 Mayıs 2021
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? işte o tarihBayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? işte o tarih03 Mayıs 2021
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU05 Mayıs 2021
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU03 Mayıs 2021
Aranan 149 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 149 şahıs Isparta'da yakalandı04 Mayıs 2021
Batı Akdeniz en yüksek aylık enflasyonda ikinciBatı Akdeniz en yüksek aylık enflasyonda ikinci03 Mayıs 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu Alanda Yürütülen Denetim Faaliyetlerine KatıldıIsparta Valisi Seymenoğlu Alanda Yürütülen Denetim Faaliyetlerine Katıldı01 Mayıs 2021
ISPARTA HIFZISSIHHA KARARLARIISPARTA HIFZISSIHHA KARARLARI07 Mayıs 2021
Uzmanlar tehlikeye dikkat çekti: Şifrelerinizi güncelleyin!Uzmanlar tehlikeye dikkat çekti: Şifrelerinizi güncelleyin!03 Mayıs 2021
ISPARTA'DA YÖRÜKLERİN GÖÇÜ BAŞLADI -YÖRÜKLERİN YAŞAMIISPARTA'DA YÖRÜKLERİN GÖÇÜ BAŞLADI -YÖRÜKLERİN YAŞAMI07 Mayıs 2021
6 yıl erken emekli olmak için 4 yol! İşte şartlar...6 yıl erken emekli olmak için 4 yol! İşte şartlar...07 Mayıs 2021
Isparta’nın ‘gerçek ve doğal gül ürünleri’ yükselen değer Eylül Minel ‘e-ticaret’teIsparta’nın ‘gerçek ve doğal gül ürünleri’ yükselen değer Eylül Minel ‘e-ticaret’te07 Mayıs 2021