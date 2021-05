“Makamında oturan değil, sahalarda gördüğümüz bir başkansınız”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretinde bulundu, hayırlı işler dileklerini iletti ve korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların maske, mesafe ve hijyene azami gayret göstermelerini istedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı’yı ziyaret etti ve mahallenin sorunları, istekleri noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, muhtarlarla devamlı iç içe ve istişare içerisinde olduklarını, mahallelerin problemlerinin tespit edildiğini ve bunlara yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başdeğirmen, “İlgili birimlerimiz her türlü sorunu gidermek adına çalışıyor” derken, kendisinin de gece-gündüz bizzat sorunların tespiti için incelemelerde bulunduğunu aktardı. Isparta’nın diğer illere örnek olduğunu ve çok daha ileride olduğunu belirten Başdeğirmen, “Yapılan çalışmalar kapsamında Isparta’mız birçok şehre örnek olacak şekilde. Bu noktada bende çok memnunum, muhtarlarımıza mahallelerimize ve bizlere verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Belediye Başkanı Başdeğirmen’i mahallelerinde ağırlamaktan dolayı esnaf ve vatandaşlar adına duydukları memnuniyetini dile getiren Muhtar Adem Şamlı da, “Makamında oturan değil, sahalarda gördüğümüz bir başkansınız. 7/24 her an ulaşabildiğimiz bir başkanımız var. Bu noktada çok şanslıyız” ifadelerinde bulundu.Başkan Başdeğirmen, ardından mahalle esnafını ziyaret etti, yarın kurulacak olan Yedişehitler Cuma Pazarı öncesinde pazar alanında incelemeler gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Zor günler geçiyoruz. İnşallah bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulup, normale döneceğiz” derken, esnaf ve vatandaşların da Kadir Gecesini kutlarken, istek ve önerilerini aldı.Esnaf ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Başkan Başdeğirmen’in her zaman kendileriyle birlikte olduğunu ve yine bu zor günlerinde de yanlarında olmaya devam ettiğini söyledi.