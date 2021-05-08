Bozanönü yoluna sıcak asfalt dökülüyor

Isparta Belediyesi, yağmur suyu altyapı çalışmalarını tamamladığı ve ardından da asfaltını gerçekleştirdiği Gül Küçük Sanayi Sitesinin ardından, Bozanönü yolunun da asfaltını tüm hızıyla sürdürüyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ortaklaşa olarak Gül Küçük Sanayi Sitesi içerisinde 3 km’lik 500’lük korge ve 1000’lik betonarme yağmur suyu hattı çekmiş, 200’e yakın yağmur suyu ızgaraları konmuş ve ardından asfaltla kaplaması gerçekleştirilmişti.Sitenin içerisindeki çalışmaların bitirilmesinin ardından şimdide Gül Küçük Sanayi Sitesi önünden Bozanönü’ne giden ve yoğun olarak kullanılan yolun asfaltlanması yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında eni 10 metre olan ve 3 km uzunluğa sahip Akkent ve Çünür Mahallelerine de bağlantı sağlayan Bozanönü yolunda asfalt çalışması başlatıldı.Çalışma kapsamında öncelikle yoldaki kod bozuklukları giderildi ve ardından asfalt çalışmasına geçildi. Tek şeridinin asfalt dökümü tamamlanan Bozanönü yolunun tamamının bitirilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.