Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Öğrencilerle Buluştu ve Yeni Kütüphanelerin Müjdesini Verdi

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğitimci Batuhan Kürkçü'nün "Hayat Seni Çağırıyor" adlı söyleşisine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunurken, aynı zamanda Akkent, Davraz, ve Vatan mahallelerine 3 yeni kütüphane açacaklarını müjdeledi. Yeni kütüphanelerle birlikte mahalle sakinleri daha geniş bir okuma ve öğrenme imkanına kavuşacaklar. Belediye Başkanının bu girişimi, şehirdeki eğitim ve kültür hizmetlerinin genişletilmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.