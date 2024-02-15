Isparta'da 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci sezonunun başlaması vesilesiyle İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, öğrenci taşıma hizmetinde yetkili Ser-Tur Kooperatifinin üyeleriyle bir araya geldi. Trafik sorunlarından konut ihtiyacına kadar çeşitli konulara değinen Tural, şoför esnafına destek sözü verdi.İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Ser-Tur esnafının önemine vurgu yaparak, "Beni şoför esnafı her girdiğim seçimde güçlenerek çıkardı ve bugünlere getirdi. Siz olmasaydınız biz olmazdık. Şoför esnafı benim baş tacımdır. Sizlere inanıyor, güveniyorum" dedi.Tural, toplantıda şoför esnafının karşılaştığı ekonomik zorluklara da dikkat çekerek, akaryakıt zamlarının esnafın belini bükmesine değindi. Ser-Tur Kooperatifinin öğrenci taşıma hizmetindeki başarısını takdir eden Tural, destek sözleriyle şoför esnafını rahatlatma vaadinde bulundu.Başkan adayı, ayrıca Isparta'nın trafik sorunlarına çözüm getirme, kentsel dönüşümü sağlama, içme suyu problemlerini giderme gibi konulara da değindi. Konuşmaların ardından ikinci yarıyıl döneminin başlaması ve kooperatife yeni katılan araçlar nedeniyle kurban kesilerek dua edildi.