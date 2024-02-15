ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ’NDE KANSER AMELİYATLARI DA YAPILMAYA BAŞLANDI Isparta Şehir Hastanesi Baştabibi Dr. Zafer Dirik, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'ni ziyaret ederek hastanenin günlük poliklinik sayısının 7500-8000 arasında değiştiğini ve bölgenin en iddialı hastanesi olduklarını belirtti. Dirik, ayrıca hastanede kanser ameliyatlarının yapılmaya başlandığını duyurdu.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'ni ziyaret eden Isparta Şehir Hastanesi Baştabibi Dr. Zafer Dirik, hastanenin günlük poliklinik sayısının 7500-8000 arasında değiştiğini belirterek kaliteli hizmet yönüyle bölgenin en iddialı hastanesi durumunda olduklarını ifade etti. Dirik, hastanede kanser ameliyatlarının yapılmaya başlandığını da açıkladı.

Ziyarette Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Baştabip Dr. Zafer Dirik, Soner Toros Basın Merkezi'nin güzel bir mekan olduğunu belirterek tüm Isparta Basınına hayırlı olmasını temenni etti. Isparta Şehir Hastanesi Heyeti, ziyarette Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcıları Hakan Yaman, İsmail Altunbaş, Mustafa Savlı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çevikbaş ve eski cemiyet başkanlarından Nasuh Özkan ile bir araya geldi.

Baştabip Dr. Dirik, hastanenin günlük poliklinik sayısının 8 bine yaklaştığını, geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon kişiye poliklinik hizmeti verdiklerini belirterek hastanenin sadece Isparta'ya değil bölge illerine de hizmet verdiğini ifade etti. Hastanenin son aylarda gerçekleştirdiği cihaz alımları ve iyileştirmelerle ilgili bilgi veren Dirik, kanser ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirilebildiğini belirtti. Dirik ayrıca, cildiyede yaşanan doktor sıkıntısına da değinerek, hastaların bazen doktora ulaşmada sıkıntı yaşayabildiğini aktardı.

Ziyarette Isparta Şehir Hastanesi Heyeti, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.