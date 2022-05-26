GAZİ SOSYAL BİLİMLERDEN EĞİRDİR’E ‘ÇEVREBİLİNCİ VE DOĞAYA SAYGI’ GEZİSİ.Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Dışı Öğrenme Ortamları Koordinatörü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni Vahap ÇETİN ile Gazi Sosyal Bilimler lisesi ERASMUS projeleri koordinatörü, İngilizce Öğretmeni Fatih ERMEZ tarafından Eğirdir’e gezi düzenlendi. 45 öğrenci ile yapılan gezide, konusu çevre bilinci ve doğaya saygı olan Avrupa Birliği ERASMUS projesi kapsamında, SAREM yetkilileri tarafından Eğirdir gölü ve son durumu hakkında bilgi veren bir konferans düzenlendi. Bunun yanı sıra Eğirdir’de yer alan kültürel miras unsuru olan tarihi eser ve alanlar incelendi. Ayrıca Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Okul Tanıtım Gurubu öğrencileri, Atabey İslamköy Ortaokulu, Kuleönü Ortaokulu ve Eğirdir Bağlar Ortaokulu öğrencilerine sosyal bilimler lisesinin tanıtımını yaptılar. Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni Vahap ÇETİN yaptığı açıklamada; ‘Gazi Sosyal Bilimler Lisesi olarak öğrencilerimizin kendi bulundukları çevreyi tarihi doğal güzellikler adına ön plana çıkmış yerlerini görmelerini istiyoruz. Çok güzel bir coğrafyada, çok güzel bir ilde yaşıyoruz, en güzel yerlerinden biri de Eğirdir İlçemiz. Sevgili başkanımız burada bize gezme imkanı tanıdı. Aynı zamanda öğrencilerimizin bir tekne turuyla gölü tanımasını sağladık. Bunun yanında SAREM gibi bilimsel anlamda Türkiye’ye örnek olabilecek çalışmalar yapan kurumumuzu ziyaret ettik. 21. Yüzyılda yeni becerilere, yeni bir anlayışa sahip öğrenciler istiyoruz. Bu öğrencilerin Mevlana’nın metaforunda olduğu gibi bir ayağının pergel metaforunda biliyorsunuz, bir ayağının kendi bulunduğu yerde, obür ayağının da tüm dünyayı dolaşacak şekilde olması gerekiyor. İnşallah bu becerilerle öğrencilerimizi donatmak için bu tür gezilerin artmasını dileyerek, bizde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sayın başkanımıza ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.’ İfadelerini kullandı.Eğirdir gezileri sonunda Elektrikli Tekne turunda doyasıya eğlenen gençler Başkan Veli GÖK’e teşekkür ettiler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)