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Kaymakam Adem Çelik, Gülbudak Elma Boylama ve Paketleme Tesisini Ziyaret EttiEğirdir Kaymakamı Adem Çelik İlçede faaliyet gösteren Gülbudak Elma Boylama ve Paketleme Tesisini ziyaret etti.Kaymakam Çelik’i tesis girişinde karşılayan Gülbudak Şirket Genel Müdürü Süleyman İnce, Kaymakam Çelik’e tesisteki boylama ve paketleme aşamalarını tek tek yerinde gösterdi ve bilgi verdi.Kaymakam Adem Çelik Konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İlçemizin önemli gelir kaynağını oluşturan Eğirdir Elmasının, işlenerek ve katma değer kazandırılarak Türkiye iç pazarında ve yurt dışına ihracatında büyük rol oynayan şirketlerden bir tanesi olan Gülbudak Şirketi ilçemizdeki kadın istihdamı da doğrudan etkilemektedir. Yaptığı yatırımlar ve kadınlara sağladığı ekstra istihdam için şirket yetkililerine teşekkür ediyorum.” dedi