Bir dönem Orhan Gencebay ile iki filmde de oynayan, önce kendinden 40 yaş üstü biriyle evlilik yapan, ardından yaklaşık 40 yaş altında birini koruması altına alan farklı tipiyle ilgi çeken sevilen sima, Çeşmealtı’nda iz bırakarak sonsuzluğa yürüdü..İzmir’in şirin ilçesi Urla’nın sahil kasabası Çeşmealtı’nın sevilen simalarından ve simge isimlerinden ‘Korsan İbo’ lakaplı İbrahim Kıranyas, 90 yaşına merdiven dayadığında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir kanserle yaşam mücadelesi veren ve geçtiğimiz 21 Mart Pazar günü Urla Kuşçular Mezarlığı’nda toprağa verilen Korsan İbo’nun ölümü Urla’nın sahil kasabası Çeşmealtı’nda sevenlerini üzdü. Vefatından en çok etkilenen isim ise yaklaşık 20 yıldır koruması altına aldığı akli dengesi yerinde olmayan ‘Asena’ lakaplı Sevim hanım oldu. Sadece ‘İbo’suz değil, aynı zamanda ortada da kalan ‘Asena’ için bağlı bulundukları Güvendik Mahallesi’nin Muhtarı Gökhan Balıkçıoğlu devreye girdi. Urla Sosyal Hizmetler ile görüşerek korumasız kalan ‘Asena’nın mağdur olmaması için gerekli işlemleri başlattı. Testere filmindeki seri katil Jigsaw’a benzeyen dış görünüşüyle de ilgi çeken Korsan İbo’yu bağlı olduğu mahalle muhtarı, öldüğünde ilk görenlerden eski komşusu ve 50 yıllık arkadaşı anlattı.Güvendik Mahallesi Muhtarı Gökhan Balıkçıoğlu, Korsan İbo’nun ölümünün Çeşmealtı’nda herkesi üzdüğünü belirterek, ”Burasının simge isimlerindendi, maskotuydu bir yerde. Kendi halinde ama çalışkan biriydi, kimseye bir kötülüğü yoktu. Kimse onun hakkında kötü bir şey diyemez. Senelerce mezatın yan tarafında otoparkçılık yaptı. Aynı zamanda çok iyi bir denizci ve balıkçıydı. Yaklaşık 20 yıldır “Asena” lakaplı akli dengesi yerinde olmayan kendisinden yaklaşık 40 yaş küçük Sevim adlı bir kadına sahip çıktı, korudu ve çok da güzel baktı. Asena da Korsan’ı çok severdi. Şuanda ne yemeğiyle ne de giyimiyle ilgilenebilecek durum ve şuurda olmayan Asena, kendi başına yaşayamaz ve kendisini koruyamaz. Bunun için Urla Sosyal Hizmetler’i aradım. Şimdi yetkililerin gelip Asena’yı alıp, ilgili kuruma yerleştirmelerini bekliyoruz.” diye konuştu.Korsan İbo’nun vefatını ilk öğrenen arkadaşlarından restoran sahibi Erhan Bozkurt, “Korsan; yeri gelir asabi, yeri gelir iyiliksever, yeri gelir cimri, yeri gelir elibol birisiydi” diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:“Kimseye zararı olmayan, aksine faydası dokunan güzel kalpli birisiydi. Yan komşumuzdu, yaklaşık 10 yıl komşuluk yaptık. Koruması altına aldığı Asena ile restoranıma gelirlerdi, yemek ikram ederim. Son bir haftadır hastalığı ağırlaşınca yemeklerini evlerine kendim götürdüm. Her gün 10:30’da arardım. Son aradığımda telefonu Asena açtı, “İbo yatıyor, sesi de çıkmıyor’ dedi, evlerine gittiğimde İbo’nun ölmüş olduğunu gördüm. Asena akli dengesi yerinde olmadığı için Korsan’ın öldüğünü anlayamamıştı, farkında değildi. Toprağa verdikten sonra ise “İbo tabuta bindi, hastaneye gitti, gelecek” gibi yorumlar yaptı. Hepimizin çok sevdiği ve vefatına çok üzüldüğümüz Korsan İbo’nun emaneti Asena Sevim’in, muhtarımız Gökhan Balıkçıoğlu aracılığıyla ilgili bir sosyal kuruma yerleştirilecek olması acımızı bir nebze hafifletti, endişelerimizi giderdi.”50 yıllık arkadaşı, dostu Zihni Toprakdeviren ise Korsan İbo’yu şöyle anlattı:“70’li yıllarda İzmir Körfezi’nde sırtı çeker, balık avlardı. O yıllardan beri tanırım. Lakabı Korsan İbo idi. Alsancak limanına gelen Amerikan gemilerinden yolcuların eşyalarını alıp satarmış, lakabı oradan geliyor. 80’li yıllarda Çeşmealtı’na yerleşti. Burada kendisinden yaklaşık 40 yaş büyük Bacı isminde bir kadınla evlendi. Bir motoru vardı, onun arkasına etrafını tüllerle çevirdiği özel bir bölüm yaptırmıştı. Bacı’yı her gün orada gezdirirdi, çok hürmet eder, elleriyle besler, çok severdi. Çok da güzel baktı. Bacı, 80’li yaşına rağmen makyajını hiç ihmal etmez, renkli giyinir, kollarını dirseğe kadar altın bileziklerle süslerdi. Bacı vefat ettikten bir süre sonra bu kez de kendisinden yaklaşık 40 yaş küçük bizlerin ‘Asena’ lakabını taktığı Sevim adlı akli dengesi yerinde olmayan bir kadına sahip çıktı. Prensesler gibi baktı ona da. Asena ile birbirlerini çok severlerdi. Hayatında yer edinen kadınlarla en iyi şekilde ilgilenir ve çok iyi davranırdı. Otoparkta değnekçilik yaptığı dönemde kendisi yemez, eşi için civar restoranlardan jumbo karidesler, en taze ve güzel balıkları pişirtir, eve götürürdü. Orhan Gencebay ile iki filmde de oynamış. Birisi Zülüm filmiydi. Kirasını hep günler öncesinden öderdi. İçinde kötülük olmayan iyi niyetli birisi ve özel bir insandı. Kimseye kötü bir söz söylemez, karşılık vermezdi. Çeşmealtı’nda iz bırakan çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybettiğim için çok üzgünüm.”Fulya OMAÇ / İZMİRFoto 1-2: Korsan İbo, İbrahim KıranyasFoto 3: Güvendik Mahallesi Muhtarı Gökhan BalıkçıoğluFoto 4: Zihni ToprakdevirenFoto 5: Korsan İbo hastalığı ilerleyince yürümekte zorlandı, sandalyesiyle kucakta taşıdılar