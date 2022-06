GEZSEN ISPARTA

GO ISPARTA

Isparta’nın eşsiz doğal güzelliği Eğirdir Gölü’nü ziyaret ettiğinizde, siz de minik dostlarımızın konuksever karşılama törenlerine tanık olabilirsiniz.If you visit Lake Eğirdir, the unique natural beauty of Isparta, you can witness the welcoming ceremonies of our little friends.