Faaliyet gösterdikleri dönemde bilimsel gelişmeye öncülük etmiş, seçkin eğitim kurumları olan medreselerin günümüze bıraktığı hatıralardan biri de Isparta’da bulunuyor.Dile kolay, tam 800 yaşına yaklaşan bir yapı olan Ertokuş Medresesi’ni görüp de etkilenmemek pek mümkün değil.Ertokuş Medresesi’ni ziyaret ettiğinizde, eşsiz bir Anadolu Selçuklu eseri olan taş mihrabını da hayranlıkla seyredeceğinizden eminiz.One of the memories left by the madrasahs, which were distinguished educational institutions that pioneered scientific development in the period they were active, is in Isparta.It is not possible not to be impressed by seeing the Ertokuş Madrasa, a structure that is nearly 800 years old.When you visit the Ertokuş Madrasa, we are sure that you will admire the stone mihrab, which is a unique Anatolian Seljuk work.