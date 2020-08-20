Gelendost ilçemizde de il genelinde olduğu gibi kontrollü sosyal hayat denetimleri aralıksız devam ediyor. Kaymakamlarımızın koordinesindeki denetimlerde vatandaşlarımızdan MASKE + SOSYAL MESAFE + TEMİZLİK kurallarından taviz vermemeleri istendi.