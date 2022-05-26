Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliğinde Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi koordinatörlüğünde “Orman Oyunları Olimpiyatı 2022” yarışmaları 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Orman Fakültesi Bahçesinde gerçekleştirildi.Etkinliğe Üniversite Rektörü Prof.Dr.İbrahim Diler ile birlikte üniversite üst yönetimi, dekanlar, daire başkanları ile Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Çekiç, TOD Batı Akdeniz Şube Başkanı Necati Baş ve dernek üyeleri, Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Temsilcisi Tahsin Etli, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve bir çok birimden öğrenciler katıldı.Ormancılıkta yapılan faaliyetlerin oyun şeklinde genç nesillere aktarılması, toplumda doğadaki faaliyetlerin anlaşılması, üniversite öğrencilerinin kaynaşması ve yarışması amaçlanan oyunlarda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi takımlarının yanında Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi takımı yarıştı.