"YÖK Türkiye-Filipinler Üniversiteler Forumu 2022" kapsamında 19 Eylül 2022 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Filipinlerden 7 üniversite arasında anlaşma yapılmıştı. Yapılan anlaşma sonrasında Filipinlerden gelen 7 üniversite temsilcisi Üniversitemizi 22.09.2022 tarihinde ziyaret ettiler. Bu ziyarette ISUBÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda “Development of Academic and Exchange Programs among Universities in the Philippines and Türkiye” adlı program düzenlendi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinden akademisyenlerin katıldığı program, ISUBÜ Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal’ın ve Filipinler Visayas Üniversitesi’nin Rektörü Dr. Clement Camposano’nun açılış konuşmaları ile başladı.Daha sonrasında üniversiteler tanıtılarak ortak araştırma projeleri, üniversiteler arası öğrenci ve araştırmacı değişimi gibi konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.Su ürünleri, tarım ve orman alanları başta olmak üzere pek çok alanda iş birliğinin yapılmasına yönelik planlamalar yapıldı.Program daha sonrasında laboratuvar ziyaretleri ve kampüs turu ile son buldu.