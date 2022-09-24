ISPARTA TİCARET BORSASI HABER BÜLTENİ



Borsamız TS EN ISO 9001 Belgesi 2022 Yılı Gözetim Tetkikini Başarıyla Geçti.

#TSENISO9001 belgesini 11 Ocak 2011 yılında hak kazanan Isparta Ticaret Borsası, üyelerine sağladığı kaliteli hizmet standartları dolayısıyla #TSE Kalite Yönetimi sertifikasını korumaya ve yenilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, TSE Isparta Baş Tetkik Görevlisi Mustafa Bilkay denetiminde yapılan toplantıya Borsamızı temsilen Genel Sekreterimiz Ali Koyak , Akreditasyon sorumlusu Veli Karaçay (Yeliz-Veli Karaçay) , Kalite Yönetimi Sorumlusu @Nurgul Sarıkaplan Barlas katıldı.

Kanun çerçevesinde, TS EN ISO 9001 standartlarını yerine getiren #IspartaTicaretBorsası, 23.09.2022 tarihi itibariyle TSE belgesi gözetim tetkikini başarıyla geçti. Isparta Ticaret Borsası olarak, üyelerimize sunduğumuz hizmete katkı sağlamak amacıyla ulaşılan başarının, Borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.