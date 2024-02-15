Fen Lisesi Öğrencilerinden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Nezaket Ziyareti

Isparta Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek, 19-22 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen Isparta Ulusal Forumu'na verdiği destekler için teşekkürlerini iletti. Başkan Başdeğirmen, eğitim alanındaki her çalışmayı destekleme sözü verdi ve Fen Lisesi öğrencilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.