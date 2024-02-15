Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, KADEM Yöneticileriyle İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi Sibel Öztürk ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Başkan Başdeğirmen, gerçekleştirilen hizmetleri ve projeleri dernek üyeleri ile paylaştı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyarette Kadın ve Demokrasi Derneği yöneticileriyle bir araya gelerek, dernek üyelerine Isparta'ya kazandırılan hizmetleri ve hayata geçirilen projeleri aktardı. İstişare toplantısında, kadınların toplumdaki rolü, demokrasiye katkıları ve kadınların yaşam standartlarını artırmak adına yapılan çalışmalar ele alındı.Toplantının ardından Başkan Başdeğirmen, KADEM yöneticilerine teşekkür ederek, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha aktif rol alması için gerçekleştirilecek işbirliklerine vurgu yaptı. İlerleyen süreçte benzer toplantıların devam edeceği belirtildi.