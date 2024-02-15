İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Akkent Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Iyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Akkent Mahallesi sakinleriyle düzenlenen mahalle buluşma programında bir araya geldi. Tural, mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Akkent'in uzun süredir yeterince hizmet alamadığını ve üvey evlat muamelesi gördüğünü belirterek, belediye başkanı seçildiğinde her mahalleye eşit ve adaletli hizmet götürmeyi amaçladığını vurguladı.

Seçim çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Akkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Tural, "Sizlerin hep üvey evlat muamelesi gördüğünü biliyorum. Akkent mahallesi bunları hak etmiyor. İyi belediyecilik her mahalleye eşit adaletli hizmet götürmek için var" dedi.

Tural, mahalle sakinlerine hitaben yapmış olduğu konuşmada şu maddeleri vurguladı:

Eşit Hizmet Vaadi: Ahmet Tural, Akkent'in uzun süredir yeterince hizmet alamadığını ifade ederek, her mahalleye eşit ve adaletli hizmet götürmeyi amaçladığını belirtti. Modern Kapalı Pazar Yeri: Akkent Mahallesi'ne modern bir kapalı pazar yeri sözü veren Tural, bu projenin ilk adımını atacaklarını açıkladı. Yerel Alışveriş Merkezi: Tural, mahallede bir market talebi olduğunu ancak yerel esnafa destek olmak amacıyla bir alışveriş merkezi kazandırmayı düşündüklerini söyledi. Yeşil Alan ve Parklar: Mahallede yetersiz olan yeşil alan ve park sorununu çözmeyi amaçlayan Tural, güzel parklar ve mesirelik alanlar kazandırmayı hedefledi. Güvenlik Tedbirleri: Akkent'in güvenlikle ilgili taleplerini dinleyen Tural, gece bekçisi görevlendirilmesi veya belediye güvenlik görevlisiyle mahalle güvenliğini sağlamayı planladığını ifade etti. Bankamatik Hizmeti: Mahallede bankamatik eksikliğine dikkat çeken Tural, ortak bir banka ATM'si kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Mezarlık Sorunu Çözümü: Akkent, Mehmet Tönge, Çünür mahallelerinin ortak sorunlarından biri olan mezarlık yeri eksikliğini çözmeyi amaçlayan Tural, bu mahallelere ortak bir mezarlık alanı oluşturacaklarını ifade etti.