Evinden çıkamayan vatandaşın tarlasını DSİ görevlileri suladı

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan, kronik rahatsızlığı bulunan çiftçinin tarlasını Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri suladı.Yüreğir ilçesinde oturan 66 yaşındaki Sinan Ötgen'in, Dedepınar Mahallesi'ndeki 28 dekarlık patates tarlasında, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü ve Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği ekiplerince yağmurlama sulama yapıldı.DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'nın talimatıyla görevlendirilen Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan ve Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Şafak Çetin, tarladaki çalışmayı takip ederek, çektikleri görüntüyü evinde ziyarette bulundukları Ötgen'e izletti.Çiftçi Sinan Ötgen, mağduriyetinin giderilmesinden dolayı DSİ ekiplerine teşekkür etti.Bugüne kadar tarlasıyla kendisinin ilgilendiğini belirten Ötgen, "Rabb'im devletimize zeval vermesin. Salgın, kronik rahatsızlığı olanları daha çok etkiliyormuş. Bu sebeple de bu sene düzenimiz bozuldu. Fakat diğer yandan da sulama sezonu başladı. Tarlada ekinimiz su beklerken devletimiz sahip çıktı. DSİ ilgilenmeseydi onca emek ziyan olacaktı. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.