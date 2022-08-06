*BAŞKAN VELİ GÖK EĞİRDİR TURİZMİNİ ŞAHA KALDIRIYOR.

Eğirdir Gölünü ve çevresini bildiğini iddia eden ve Eğirdir Gölü ile ilgili sıkça açıklamalar yaparak vatandaşları yanlış yönlendirenlere ve bazı basın yayın organlarında sıkça açıklama yaparak Eğirdir’in ve Eğirdir Gölü üzerinden siyaset yaparak şovmenliğe soyunanlara yetkililerce yapılan yeni açıklama tüm gerçekleri göz önüne serdi. Çünkü Eğirdir Gölümüz ve Altınkum Plajımız tertemiz ve pırıl pırıl olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Isparta ili, Eğirdir ilçesinde bulunan “Altınkum Plajının altın renkli kumu Karakum oldu” şeklinde basında yer alan haber üzerine 01.08.2022 tarihinde Müdürlüğümüz teknik personelince yerinde inceleme yapılmış olup, belediye görevlisinden konuya ilişkin bilgi alınmıştır.Bahse konu alandan alınan görüntülerden de anlaşılacağı üzere, Eğirdir Gölü içerisinde bulunan su bitkilerinin esinti ve dalganın etkisiyle kıyıya vurduğu görülmüştür. Belediye görevlilerince, zaman zaman Altınkum Plajı sahilinde biriken su bitkilerinin temizlendiği ifade edilmiş olup, herhangi bir kirliliğe rastlanmamıştır.Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığının müştereken yürüttüğü Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik uyarınca Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nün deniz ve göl kirliliği çalışmaları kapsamında Isparta Halk Sağlığı Laboratuvarınca analizi yapılan göl suyu numunelerinin Yönetmelik değerlerini sağladığı ve vatandaşların plajı kullanmaya devam ettiği görülmüştür.’ denildi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘Bizler Eğirdir Belediyesi olarak güzel ilçemize nasıl bir kişi daha getirebiliriz, misafirlerimizi nasıl ağırlarız, onları nasıl memnun ve mutlu edebiliriz diyerek çalışırken bu şekilde aslı ve astarı olmayan Eğirdir’i karalamak için yapılan çalışmalar hiçbir zaman tutmaz, çünkü güneş balçıkla sıvanmaz.’ dedi.Öte yandan göl dalgaları ile birlikte gölden kıyıya gelen ot vb. zararsız kıyıya vurmuş bitkiler Eğirdir Belediyesi ekiplerince temizleniyor.Eğirdir Altınkum Plajına Afyonkarahisar, Burdur, Antalya, Isparta ve çevre illerden gelen vatandaşların oldukça memnun oldukları gözlendi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)