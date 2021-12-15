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EĞİRDİR REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

EĞİRDİR REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*EĞİRDİR REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI.
*MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ARMUTOĞLU; 'BAŞKAN VELİ GÖK BİZİM ARKA BAHÇEMİZ, GÜCÜMÜZ, HER ŞEYİMİZ'.
*BAŞKAN VELİ GÖK; 'EĞİTİM DOĞUŞTAN ÖLENE KADAR DEVAM EDİYOR.'
Isparta Rehberlik Araştırma Merkezi ile Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içinde rehber öğretmeni-psikolojik danışmanı bulunmayan okullarımıza eğitim ve müşavirlik ziyareti gerçekleşti. Eğitimlerde psikolojik sağlamlık ve bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı, öğrencilerimize karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik önleyici bilgiler verildi. Ayrıca okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize rehberlik ve psikolojik danışma ile Özel Eğitim Hizmetleri konularına yönelik müşavirlik hizmeti sunuldu. Okullarda yapılan bu çalışmaların yanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda okul idareci ve rehber öğretmenlere yönelik okul rehberlik hizmetleri, psikososyal müdahale hizmetleri ve özel eğitim hizmetleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Yapılan çalışmalardan sonra Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK tarafından ilçemize gelen Rehberlik Araştırma Merkezi personellerine, çalışmalara gönüllü olarak katılan rehber öğretmenlere ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yemek ikram ederek yapılan bu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.
Isparta Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Baki Çetin yaptığı konuşmada; 'Sağ olsun Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve Belediye Başkanımız Veli Gök hem kendisi köylüm, hem de abimdir bizleri bu şekilde ağırlayıp noktayı koydular. Belediye Başkanımız Veli Gök eğitim aşığı birisidir, bizleri ağırladı çok teşekkür ediyoruz.' dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ise; 'Güzel bir etkinlik oldu eğitim adına rehberliğin önemine değinmeniz, eğitimde olmazsa olmaz konusunu unsur. Gönül ister ki her sınıfımızda bir rehber öğretmenimiz olsun, ama maalesef bizim ülkemiz eğitiminin bir gerçeği fakat başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim arka bahçemiz, gücümüz, her şeyimiz Belediye Başkanımız her konuda bizim yanımızda, bu yemeği de başkanımız organize etti, çok teşekkür ediyoruz sizleri her zaman bekliyoruz.' ifadelerinde bulundu.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise yaptığı konuşmada; 'Değerli arkadaşlar öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Eğitim doğuştan ölene kadar devam ediyor, ölçüsü yok, sınırı yok. Bugünkü bildiğimiz yeterlidir diyemeyiz, her zaman her alanda bizim bilgimizi geliştirmeye güçlendirmeye ihtiyacımız var, bunu da ülkemizde öğretmenlerimiz üstlenmiş vaziyette. Biz zaman zaman eğitimi öğretmenlerimize ihale etmişizdir belki vatandaş olarak kenara çekilmişizdir öğretmenlerimiz bu işin en güzelini bilir demişizdir ama bu tek başına olacak bir şey değil tabi eğitim aile ayağı, öğrenci ayağı, milli eğitim camiası ayağı, vatandaş ayağı, idareci ayağı bir çok destek verecek alanları var. Hepimizin ülkemizdeki eğitime dair sadece ilk, orta, yüksek öğretim değil hayatın tamamını biz bir eğitim olarak değerlendiriyoruz. Hepimizin sağlayacağı ayrı katkılar vardır. Sizlerin verdiği emekler bir ayrı bunların değeri çok farklı, çok önemli ama bizlerde yerel idare olarak Milli Eğitim camiamızın prensipleri doğrultusunda onların hedefleri doğrultusuna hedeflere biz nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle bizlerde her zaman elimizden gelen desteği sağlamak durumundayız. Ben sizlere teşekkür ediyorum.2 ifadelerini kullandı.
Eğirdir Belediyesinin Elektrikli Tekne turuna ilk defa katılarak muhteşem Eğirdir Gölü'nde gezen ve martılara ekmek atan öğretmenler daha sonra Citta Slow Marketler ve Elma evlerinin yanı sıra yenilenen Eğirdir Limanını gezdikten sonra ilçemizden hayran bir şekilde ayrıldılar.
İlçemize ilk defa gelen öğretmenlerin büyük bir kısmı yenilenen liman başta olmak üzere Eğirdir'in güzellikleri ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün misafirperverliğinden ötürü teşekkür ettiler. Başkan Veli Gök misafirlere Eğirdir elması ikram ederek her zaman beklediğini ifade etti.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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