Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde su seviyesi geçen yıl aralıkta yapılan ölçümlere göre 13 santimetre daha düşük seyrediyor.



"Yedi renkli göl" olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda yaşanan kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor.



Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince 40 gün önce 914,82 metre olarak ölçülen su seviyesinin, bugün yapılan ölçümlerde 914,80 santimetre olduğu görüldü.



Eğirdir Gölü'nden tarımsal sulamaların yanı sıra kent merkezine de içme suyu ihtiyacı için su alımı yapılıyor.



TÜBİTAK ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Eğirdir Gölü'nü koruma özel hükümlerine göre, gölün şu an ölçülen seviyesinden 6 santimetre daha düşmesi halinde gölden hiçbir şekilde su kullanımı yapılamayacak.



Birliğin Müdürü Süleyman Can, , Eğirdir Gölü özel hüküm genel hükümler bölümü C maddesine göre, gölün 914,74 santimetreye düşmesi halinde hiçbir şekilde su kullanımı olamayacağını bildirdi.



Bugün yapılan ölçümlerde Eğirdir Gölü su seviyesinin 914,80 metre olarak ölçüldüğünü belirten Can, şöyle devam etti:



"Bu seviye kuraklığın kritik noktasına 6 santimetre kaldığı anlamına geliyor. 19 Ekim 2022'de 914,82 santimetre olarak ölçülmüştür. 40 günde 2 santimetre daha düşüş meydana gelmiş durumda. Birliğin geçen yıl 4 Aralık'ta yaptığı ölçüme göre Eğirdir Gölü 13 santimetre daha düşük seviyede seyrediyor."