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Isparta'da feci kaza: araç hurdaya döndü

Isparta'da feci kaza: araç hurdaya döndü
TÜRKİYE
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Isparta'daki otomobil kazada hurdaya döndü
Isparta'da bir otomobil önce tabelaya sonra ağaca çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, iki kişi ağır yaralandı.
Isparta İstanbul Caddesi Çünür kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen kazada  Mustafa Kaya  yönetimindeki 07 AKL 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan tabelaya, ardından ağaca çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çarptığı ağaç devrildi.

İhbarla birlikte kazanın yaşandığı bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu hurdaya dönen araçtan sürücü ve yanında yolcu olarak Burcu Karataş (21) çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu sürücü ve ağır yaralandığı belirlenen Karataş, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobil bölgeye gelen çekici ile kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 
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