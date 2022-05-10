EĞİRDİR GÖLÜNDE MAVİ YOLCULUKTURLARI COŞKULU BAŞLADI.Eğirdir Gölünde mavi yolculuk tekne turları yapılan programla start verdi.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, daire müdürleri ve üniversite öğrencileri katıldı.Eğirdir Limanında tekne turları yapan esnaflarında destek verdiği programda müzikler eşliğinde Eğirdir Gölünde görsel şenlik oluşturan tekneler renkli anların yaşanmasına sebebiyet verdi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, 'Eğirdir İlçesinin Isparta turizmi adına söz sahibi olan bir ilçesi olduğunu, ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak adına ilçemizde liman mevkiinde tekne turları yapan esnaflarımızla istişare içerisinde çalışmalar yürütmekteyiz, dedi.Başkan Gök; 'Uzun bir pandemi sürecinden sonra 2022 yılı turizm sezonuna özellikle Eğirdir Gölümüzde tekne turları yapan esnaf arkadaşlarımız hazır. Arkadaşlarımız tüm hizmet kalitesi ile hizmete hazırlar. İlçemizdeki tüm turizm faaliyetlerinde ilçemize gelecek misafirlerimizin hoşça vakit geçirmeleri önemli. Tüm esnaf arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.' ifadelerinde bulundu.Tek tip kaptan elbisesi ve ortak akıl ve yapılan istişareler sonunda ise ilçemizde bulunan gezi tekneleri tek bir noktadan misafirlerini alarak mavi yolculuğa çıkacak.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)