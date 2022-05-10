İlçemiz Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri Tübitak 4006 Bilim Fuarları Destekleme programı kapsamında 4006 Bilim Fuarı düzenledi. Fuarda 45 öğrencinin 10 İnceleme, 4 Araştırma ve 4 Tasarım olmak üzere toplamda 18 proje ile 12 danışman öğretmenle özverili çalışmalarını ortaya koydukları sergi , protokol tarafından ziyaret edildi. 10 Mayıs 2022 Salı günü okul bahçesindeki açılışa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı adına Kurmay Başkanı Piyade Albay Gökhan Hüseyin ÖZBEK, Belediye Başkanı Veli GÖK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU, Şube Müdürleri, İlçemiz kurum müdürleri katıldı.Programda projeleri teker teker inceleyen Kaymakam Adem Çelik, Başkan Veli Gök ve protokol öğrencilerden bilgiler adılar.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)