ISFODER EĞİRDİR'E ÇIKARTMA YAPTI.

CENNET EĞİRDİR'İN GÜNCEL RESİMLERİ ÇEKİLDİ.

Isparta Sanat ve Fotoğraf Derneği Isfoder Isparta'nın doğal fotoğraf sütüdyosu Eğirdir'e fotoğraf çıkartması yaptı. Isparta'nın doğal, tarihi güzelliklerini tanımak, tanıtmak amacıyla kurulan ve yıllardır bu amaca hizmet eden Isfoder Pazar günü Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün daveti üzerine Eğirdir'e çıkartma yaptı.İlk olarak yenilenen Eğirdir Limanı ve Eğirdir Kalesi başta olmak üzere Eğirdir'in dört bir yanına dağılan fotoğraf sanatçıları yakaladıkları bir birinden güzel pozları ölümsüzleştirdi.Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesislerinde öğle yemeğinde bir araya gelen fotoğraf sanatçıları Başkan Veli GÖK'ün misafirperverliği karşısında oldukça mutlu oldular.ISFODER Başkanı Mahmut Toprak Başkan Veli GÖK'e teşekkür ederek işbirliği içerisinde Isparta'nın misafir odası Eğirdir'in tanıtımında ölümsüzleştirdiğimiz fotoğraflarla bizde katkı sağlamak istiyoruz, dedi.Önümüzdeki günlerde fotoğraf sanatçılarının çektiği fotoğraflar isimleriyle birlikte yayınlanacak.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)